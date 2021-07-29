Трояновский из-за травмы не смог выступить на Олимпиаде в плавании на 100 м баттерфляем

Украинец завершил выступления на Играх в Токио

Игорь Трояновский / Фото: odessa-sport.info

Игорь Трояновский не выступил в квалификации к полуфиналу Игр-2020 в плавании на 100 м баттерфляем.



Как сообщает suspilne.media, отсутствие пловца в заплыве связано с рекомендациями медиков – у Трояновского травма плеча. Олимпиада для украинца завершена, так как ранее он не смог выйти в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем.

Напомним, что Михаил Романчук завоевал первую за последние 17 лет олимпийскую медаль в плавании для Украины.