Видео невероятной концовки заплыва Романчука, в котором украинец завоевал серебро ОИ-2020

На самом финише Михаил опередил чемпиона мира-2019

Фото: Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем.

Заплыв получился невероятным, а с его детальным разбором вы можете ознакомиться в нашем материале. Здесь же вашему вниманию видео последних метров дистанции и самой интересной борьбы:

Напомним, в Токио Романчук завоевал две медали. Теперь он нацеливается на золото чемпионата мира.