Романчук вошел в компанию элиты украинского спорта. Он вновь взял медаль в космическом заплыве
Видео невероятной концовки заплыва Романчука, в котором украинец завоевал серебро ОИ-2020
На самом финише Михаил опередил чемпиона мира-2019
18:09
Фото: Getty Images
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем.
Заплыв получился невероятным, а с его детальным разбором вы можете ознакомиться в нашем материале. Здесь же вашему вниманию видео последних метров дистанции и самой интересной борьбы:
Напомним, в Токио Романчук завоевал две медали. Теперь он нацеливается на золото чемпионата мира.
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