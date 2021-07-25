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Зевина не попала в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине

Украинка показала шестой результат в своем заплыве
Olympics Токио-2020
25 июля 14:25
Зевина не попала в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине
Дарья Зевина / Фото: petersukenik.com

Украинка Дарья Зевина не сумела квалифицироваться в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров на спине.

Зевина с результатом 1:01.97 стала шестой в своем заплыве и 30-й среди всех участников. В то же время в полуфинал пробились первые 16-ть спортсменок.

Однако на этом ОИ-2020 для Зевиной не заканчивается. 29-го июля она примет участие на своей коронной дистанции – 200 м на спине.

Напомним, ранее австралийки установили мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем.


Сергей Остапенко
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Дарья Зевина

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Новости: Плавание

Зевина не попала в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине
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