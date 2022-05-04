Два російські клуби відновили у ЛЧ. Рішення про відсторонення визнане дискримінаційним
Це дуже поганий прецедент для світу спорту
17:58
За інформацією Телеграм-каналу SILA International Lawyers, Апеляційна комісія Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) відновила російські клуби «Факел-Газпром» та УГМК в Європейській лізі чемпіонів сезону-2021/22.
Після початку війни в Україні «Факел-Газпром» та УГМК були відсторонені від подальшої участі у ЛЧ-2021/2022.
У півфіналі турніру ці команди мали зіграти між собою. Тому переможця другого півфіналу «Боруссію» з Дюссельдорфу було оголошено переможцем турніру.
Російські команди подали апеляцію, за результатами якої, 27 квітня клуби було відновлено, а рішення від 3 березня визнано дискримінаційним.
Нагадаємо, раніше у футболі відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань.
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