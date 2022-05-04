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Два російські клуби відновили у ЛЧ. Рішення про відсторонення визнане дискримінаційним

Це дуже поганий прецедент для світу спорту
Настольный теннис
17:58
Два російські клуби відновили у ЛЧ. Рішення про відсторонення визнане дискримінаційним

За інформацією Телеграм-каналу SILA International Lawyers, Апеляційна комісія Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) відновила російські клуби «Факел-Газпром» та УГМК в Європейській лізі чемпіонів сезону-2021/22.

Після початку війни в Україні «Факел-Газпром» та УГМК були відсторонені від подальшої участі у ЛЧ-2021/2022.

У півфіналі турніру ці команди мали зіграти між собою. Тому переможця другого півфіналу «Боруссію» з Дюссельдорфу було оголошено переможцем турніру.

Російські команди подали апеляцію, за результатами якої, 27 квітня клуби було відновлено, а рішення від 3 березня визнано дискримінаційним.

Нагадаємо, раніше у футболі відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань.

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Комментарии 1

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4 мая 2022г. 18:20
класс!
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Новости: Настольный теннис

Два російські клуби відновили у ЛЧ. Рішення про відсторонення визнане дискримінаційним
Два російські клуби відновили у ЛЧ. Рішення про відсторонення визнане дискримінаційним
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