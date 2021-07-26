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Коу Лей: «В плане физики я выглядел не так хорошо»

Спортсмен рассказал о своих проблемах в Токио-2020
Olympics Токио-2020
12:31
Коу Лей: «В плане физики я выглядел не так хорошо»
Коу Лей / Фото: prosportua.com

Один из лидеров украинского настольного тенниса Коу Лей прокомментировал поражение от Омара Ассара в 1/32 финала Олимпийских игр.

«Немного расстроен, поскольку быстро проиграл первые три сета. Затем я отыграл три сета, но в седьмой партии в начале выглядел недостаточно сильно. Должен был играть умнее, возможно, тогда у меня были бы шансы.

Пять лет назад я играл с ним (на Олимпиаде в Рио), готовился очень серьезно в Германии. Но на этот раз не было достаточно соревновательной практики. Остался с семьей. Да и выглядел недостаточно уверенно, чем пять лет назад. Он очень хорошо защищается, и если хочешь его обыграть, должен выглядеть очень хорошо физически. А в плане физики я выглядел не так хорошо».

Напомним, ранее олимпийский турнир также покинули Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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