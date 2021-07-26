ОИ-2020. Настольный теннис. Коу Лей уверенно шагнул во второй раунд
Коу Лей: «В плане физики я выглядел не так хорошо»
Спортсмен рассказал о своих проблемах в Токио-2020
12:31
Коу Лей / Фото: prosportua.com
Один из лидеров украинского настольного тенниса Коу Лей прокомментировал поражение от Омара Ассара в 1/32 финала Олимпийских игр.
«Немного расстроен, поскольку быстро проиграл первые три сета. Затем я отыграл три сета, но в седьмой партии в начале выглядел недостаточно сильно. Должен был играть умнее, возможно, тогда у меня были бы шансы.
Пять лет назад я играл с ним (на Олимпиаде в Рио), готовился очень серьезно в Германии. Но на этот раз не было достаточно соревновательной практики. Остался с семьей. Да и выглядел недостаточно уверенно, чем пять лет назад. Он очень хорошо защищается, и если хочешь его обыграть, должен выглядеть очень хорошо физически. А в плане физики я выглядел не так хорошо».
Напомним, ранее олимпийский турнир также покинули Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова.