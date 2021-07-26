Коу Лей: «В плане физики я выглядел не так хорошо»

Коу Лей / Фото: prosportua.com

Один из лидеров украинского настольного тенниса Коу Лей прокомментировал поражение от Омара Ассара в 1/32 финала Олимпийских игр.



Пять лет назад я играл с ним (на Олимпиаде в Рио), готовился очень серьезно в Германии. Но на этот раз не было достаточно соревновательной практики. Остался с семьей. Да и выглядел недостаточно уверенно, чем пять лет назад. Он очень хорошо защищается, и если хочешь его обыграть, должен выглядеть очень хорошо физически. А в плане физики я выглядел не так хорошо».