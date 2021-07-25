Песоцкая вела 2:0 по партиям, но все равно проиграла во втором раунде ОИ-2020

У Украины остался только один представитель в настольном теннисе

Маргарита Песоцкая / Фото: facebook.com/UTTFofficial

Маргарита Песоцкая проиграла во втором раунде олимпийского турнира по настольному теннису.

Украинка уступила представительнице Индии Манике Батре. Песоцкая вела 2:0, а затем 3:2 по партиям, но не развила преимущество и позволила сопернице сравнять счет. В решающей седьмой партии украинка проиграла без особых шансов.

Таким образом выступление в настольном теннисе продолжит только один представитель Украины.