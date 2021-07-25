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Песоцкая вела 2:0 по партиям, но все равно проиграла во втором раунде ОИ-2020
У Украины остался только один представитель в настольном теннисе
25 июля 11:14
Маргарита Песоцкая / Фото: facebook.com/UTTFofficial
Маргарита Песоцкая проиграла во втором раунде олимпийского турнира по настольному теннису.
Украинка уступила представительнице Индии Манике Батре. Песоцкая вела 2:0, а затем 3:2 по партиям, но не развила преимущество и позволила сопернице сравнять счет. В решающей седьмой партии украинка проиграла без особых шансов.
Таким образом выступление в настольном теннисе продолжит только один представитель Украины.