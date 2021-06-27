Песоцкая выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы

В полуфинале Маргарита уступила немке Ксионе Шан

Маргарита Песоцкая / фото - UTTF

В Варшаве, Польше, прошел чемпионат Европы по настольному теннису.

Украинка Маргарита Песоцкая в одиночном разряде дошла до полуфинала, где проиграла представительнице Германии Ксионе Шан. Проход до этой стадии гарантировал теннисистке бронзовую награду континентального первенства.

На счету Песоцкой две бронзы (2011, 2015) и две серебряных награды (2009, 2018) чемпионатов Европы.

В парном разряде также третье место заняли украинки Татьяна Биленко и Анна Гапонова, которые полуфинале уступили представительницам Германии Нине Миттельхам и Сабине Винтер.

Единственную лицензию на Олимпиаду в Токио ранее завоевал Коу Лей.