Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:4 Окончен
22:00 Италия - Австрия 2*:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Песоцкая выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы

В полуфинале Маргарита уступила немке Ксионе Шан
Настольный теннис
15:58
Песоцкая выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы
Маргарита Песоцкая / фото - UTTF

В Варшаве, Польше, прошел чемпионат Европы по настольному теннису.

Украинка Маргарита Песоцкая в одиночном разряде дошла до полуфинала, где проиграла представительнице Германии Ксионе Шан. Проход до этой стадии гарантировал теннисистке бронзовую награду континентального первенства.

На счету Песоцкой две бронзы (2011, 2015) и две серебряных награды (2009, 2018) чемпионатов Европы.

В парном разряде также третье место заняли украинки Татьяна Биленко и Анна Гапонова, которые полуфинале уступили представительницам Германии Нине Миттельхам и Сабине Винтер.

Единственную лицензию на Олимпиаду в Токио ранее завоевал Коу Лей.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Настольный теннис

Песоцкая выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы
Песоцкая выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы
15:58
Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры
Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры
10 июня 17:00
10-летняя украинка победила на международном турнире в Чехии
10-летняя украинка победила на международном турнире в Чехии
10 июня 16:22
Коу Лей завоевал первую лицензию на Олимпиаду
Коу Лей завоевал первую лицензию на Олимпиаду
24 апреля 16:20
Два представителя Украины уступили за шаг от Олимпийской лицензии
Два представителя Украины уступили за шаг от Олимпийской лицензии
17 марта 11:08
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45