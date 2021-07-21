На Олимпиаде-2020 впервые отстранили спортсмена из-за COVID-19

Чилийская тхэквондистка сдала положительный тест в аэропорту

Фото: coch.cl

Представительницу Чили в тхэквондо Фернанду Агирре по прибытии в Токио из-за положительного теста на коронавирус отстранили от Олимпиады-2020, сообщает чилийский олимпийский комитет.



Спортсменка сдала два положительных теста – ПЦР-тест и экспресс-тест выявили коронавирусную инфекцию у Агирре. Ее отправили в оздоровительный комплекс, согласно протоколу проведения Олимпийских игр в Токио в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что чемпион Европы из России также сдал положительный тест на COVID-19 накануне Игр.