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12-я ракетка мира стала Олимпийской чемпионкой в Токио

Обидчице Свитолиной досталось серебро
Olympics Токио-2020
17:41
12-я ракетка мира стала Олимпийской чемпионкой в Токио
Белинда Бенчич / фото - Getty Images

В финале Олимпийских игр-2020 в Токио, Япония, 12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушеву в трех сетах. Швейцарская теннисистка завоевала золотую медаль, обыграв чешку 7:5, 2:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа и 28 минут. Вондроушова подала навылет 3 раза, при 5 двойных ошибках, реализовав треть брейк-поинтов. Бенчич не оформила ни одного эйса, дважды ошибившись на подаче.

Отметим, что до этой встрече в счете личных встреч между теннисистками было равенство – 1:1.

24-летняя Белинда впервые принимала участие в Олимпиаде и стала первой швейцаркой, которой удалось завоевать золото. Бенчич еще предстоит сыграть в парном финале Игр-2020. 

Напомним, что бронзовая медаль Игр в Токио досталась украинке Элине Свитолиной.

Антон Кривенко
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Теги

Маркета Вондроушова Белинда Бенчич Элина Свитолина

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