12-я ракетка мира стала Олимпийской чемпионкой в Токио

Обидчице Свитолиной досталось серебро

Белинда Бенчич / фото - Getty Images

В финале Олимпийских игр-2020 в Токио, Япония, 12-я ракетка мира Белинда Бенчич обыграла Маркету Вондроушеву в трех сетах. Швейцарская теннисистка завоевала золотую медаль, обыграв чешку 7:5, 2:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа и 28 минут. Вондроушова подала навылет 3 раза, при 5 двойных ошибках, реализовав треть брейк-поинтов. Бенчич не оформила ни одного эйса, дважды ошибившись на подаче.

Отметим, что до этой встрече в счете личных встреч между теннисистками было равенство – 1:1.

24-летняя Белинда впервые принимала участие в Олимпиаде и стала первой швейцаркой, которой удалось завоевать золото. Бенчич еще предстоит сыграть в парном финале Игр-2020.

Напомним, что бронзовая медаль Игр в Токио досталась украинке Элине Свитолиной.