17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час

Подача не помогла американке обыграть Кербер

Кори Гауфф / фото - Getty Images

17-летняя Кори Гауфф не вышла в четвертьфинал Wimbledon, проиграв немке Анжелик Кербер.

Несмотря на поражение, американка запомнилась британским фанатам тенниса. В одном из розыгрышей теннисистка подала со скоростью 201,1 километр/час. Гауфф стала единственной участницей британского Шлема, скорость подачи которой превысила отметку в 200 км/час.

Кори продолжает выступление в парном разряде. Вместе с Кэтрин Макнелли 6 июля она поборется с Еленой Весниной и Вероникой Кудерметовой.

Айла Томлянович стала последней четвертьфиналисткой британского Шлема.

