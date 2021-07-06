Чемпионка Wimbledon-2018 обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал травяного Шлема
17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час
Подача не помогла американке обыграть Кербер
12:54
Кори Гауфф / фото - Getty Images
17-летняя Кори Гауфф не вышла в четвертьфинал Wimbledon, проиграв немке Анжелик Кербер.
Несмотря на поражение, американка запомнилась британским фанатам тенниса. В одном из розыгрышей теннисистка подала со скоростью 201,1 километр/час. Гауфф стала единственной участницей британского Шлема, скорость подачи которой превысила отметку в 200 км/час.
Кори продолжает выступление в парном разряде. Вместе с Кэтрин Макнелли 6 июля она поборется с Еленой Весниной и Вероникой Кудерметовой.
Айла Томлянович стала последней четвертьфиналисткой британского Шлема.
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