17-летняя Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой Roland Garros за 15 лет

Американка обыграла Онс Жабер

Корри Гауфф / фото - Getty Images

25-я ракетка мира Кори Гауфф обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в 4-м круге Roland Garros со счетом 6:3, 6:1.

17-летняя американка ни разу не ошиблась на подаче и дважды подала навылет. Жабер допустила 4 «двойные» и сделала 4 эйса.

Гауфф в возрасте 17 лет и 86 дней стала самой молодой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции с 2006 года. Тогда в 5-й круг французского Шлема вышла Николь Вайдишова (17 лет и 44 дня).

За неделю до Roland Garros она взяла титул в Парме, так что победа над Жабер стала 9-й подряд.

За выход в полуфинал Корри сыграет против Барборы Крейчиковой, которая также впервые вышла в 1/4 финала и находится на такой же серии из побед.