Крейчикова одолела Гауфф и вышла в полуфинал Roland Garros
17-летняя Гауфф уничтожила россиянку Веснину во втором раунде Wimbledon
Юная американка уверено шагает по сетке турнира в Великобритании
19:40
Кори Гауфф / Фото - essentiallysports23-я ракетка мира американка Кори Гауфф во втором раунде Wimbledon уверенно переиграла россиянку Елену Веснину со счетом 4:6, 3:6.
За 1 час 10 минут матча 17-летняя Гауфф девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. В свою очередь, 370-я ракетка мира Веснина оформила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В третьем круге турнира в Великобритании Гауфф встретится с француженкой Кларой Бюрель или словенкой Кайей Йуван.
Ранее лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Анну Блинкову и вышла в третий круг Wimbledon.
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