17-летняя Гауфф уничтожила россиянку Веснину во втором раунде Wimbledon

Юная американка уверено шагает по сетке турнира в Великобритании





Кори Гауфф / Фото - essentiallysports

23-я ракетка мира американкаво втором раунде Wimbledon уверенно переиграла россиянкусо счетом 4:6, 3:6.За 1 час 10 минут матча 17-летняя Гауфф девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. В свою очередь, 370-я ракетка мира Веснина оформила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В третьем круге турнира в Великобритании Гауфф встретится с француженкойили словенкойРанее лидер мирового рейтингаи вышла в третий круг Wimbledon.