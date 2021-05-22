Гауфф: «Уже знаю, как волнительно играть в финале и как справляться с нервами»
17-летняя Гауфф в Парме выиграла уже второй трофей WTA в карьере
Американка обыграла в решающем матче Ван Цян
Кори Гауфф / фото - Getty Images
В решающем матче турнира в Парме, Италия, 17-летняя Кори Гауфф обыграла 48-ю ракетку мира Ван Цян 6:1, 6:3.
Финал на грунте продлился 1 час и 16 минут. 30-я ракетка мира ни разу не подала навылет, против одного эйса у соперницы. Кори допустила 6 двойных ошибок, а китаянка ошиблась на подаче только 1 раз.
Отметим, что для юной американки трофей стал уже вторым в карьере, после победы на турнире в Линце, Австрия.
Victory selfie #Parma #doublesnext pic.twitter.com/BxY9rEDZqj— Coco Gauff (@CocoGauff) May 22, 2021
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