17-летняя Гауфф в Парме выиграла уже второй трофей WTA в карьере

Американка обыграла в решающем матче Ван Цян

Кори Гауфф / фото - Getty Images

В решающем матче турнира в Парме, Италия, 17-летняя Кори Гауфф обыграла 48-ю ракетку мира Ван Цян 6:1, 6:3.

Финал на грунте продлился 1 час и 16 минут. 30-я ракетка мира ни разу не подала навылет, против одного эйса у соперницы. Кори допустила 6 двойных ошибок, а китаянка ошиблась на подаче только 1 раз.

Отметим, что для юной американки трофей стал уже вторым в карьере, после победы на турнире в Линце, Австрия.