17-летняя Гауфф в Парме вышла во второй финал в карьере

Американка обыграла в Италии чешку Синякову

Кори Гауфф / фото - Getty Images

17-летняя Кори Гауфф вышла в финал турнира серии WTA 250 в Парме, Италия, обыграв Катержину Синякову 7:5, 1:6, 6:2.

Противостояние теннисисток продлилось 2 часа и 10 минут. 30-я ракетка мира допустила 11 двойных ошибок, но записала себе в актив 5 эйсов и 4 брейка. 25-летняя чшка подала навылет 1 раз при 7 двойных ошибках.

Отметим, что для американки этот финал станет уже вторым в карьере. В решающем матче Гауфф встретится с победительницей пары Ван Цян и Слоаны Стефенс.

Китаянка ранее выбила из турнира Петру Мартич.