Корда сенсационно обыграл де Минора на старте Wimbledon
17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Тест первой ракетка Австралии дал положительный результат
10:21
Алекс де Минор / Фото: Getty Images
Первая ракетка Австралии Алекс де Минор (ATP, 17) не выступит на Олимпиаде в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус, который спортсмен сдал перед отъездом.
Австралиец не имел физических контактов с другими спортсменами с тех пор, как покинул Wimbledon в Лондоне 5 июля, когда его тест был отрицательным. Отметим, что на травяном Шлеме австралиец не смог выиграть стартовый матч.
Затем теннисист улетел в Испанию, где у него развились симптомы вируса. Первоначально тест был отрицательным, но 10 июля был зафиксирован положительный результат, а позже и еще один.
Напомним, что Новак Джокович станет единственным представителем «Большой тройки» на ОИ-2020.
Комментарии 0