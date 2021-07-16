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17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Тест первой ракетка Австралии дал положительный результат
Olympics Токио-2020
10:21
17-я ракетка мирового рейтинга не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Алекс де Минор / Фото: Getty Images

Первая ракетка Австралии Алекс де Минор (ATP, 17) не выступит на Олимпиаде в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус, который спортсмен сдал перед отъездом.

Австралиец не имел физических контактов с другими спортсменами с тех пор, как покинул Wimbledon в Лондоне 5 июля, когда его тест был отрицательным. Отметим, что на травяном Шлеме австралиец не смог выиграть стартовый матч.

Затем теннисист улетел в Испанию, где у него развились симптомы вируса. Первоначально тест был отрицательным, но 10 июля был зафиксирован положительный результат, а позже и еще один.

Напомним, что Новак Джокович станет единственным представителем «Большой тройки» на ОИ-2020.

Олег Шумейко-младший
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Алекс де Минор Токио-2020

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