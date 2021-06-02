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174-й ракетка мира дала бой Серене Уильямс на пути в третий круг Roland Garros

Американка обыграла Бузарнеску в трех сетах
Теннис Grand Slam
21:42
174-й ракетка мира дала бой Серене Уильямс на пути в третий круг Roland Garros
Серена Уильямс / фото - Getty Images

8-й номер рейтинга WTA Серена Уильямс обыграла 174-ю ракетку мира Михаэлу Бузарнеску во втором круге Roland Garros 6:3, 5:7, 6:1.

Американка 5 раз подала навылет, допустив 2 двойные ошибки. Румынка ошиблась на своей подаче дважды, ни разу не подав навылет. Встреча на корте в Париже продлилась 2 часа и 6 минут.

39-летняя экс-первая ракетка мира в следующем матче встретится с соотечественницей Даниэлой Коллинз. 50-й номер рейтинга WTA выбила с французского Шлема Ангелину Калинину.

Марта Костюк ранее показала, как готовится к матчу второго круга.

Антон Кривенко
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