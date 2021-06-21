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18-летняя Костюк преодолела отметку в 1 миллион долларов призовых

В рейтинге WTA Марта занимает 67-е место
Теннис WTA
12:57
18-летняя Костюк преодолела отметку в 1 миллион долларов призовых
Марта Костюк / фото - Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк за свою карьеру заработала уже больше 1 миллиона долларов призовых. По данным WTA, заработок 18-летний киевлянки составляет 1,000,836 долларов.

В текущем сезоне Костюк впервые сыграла в полуфиналах турнира WTA в Абу-Даби и в Стамбуле, а также дошла до четвертого круга на Roland Garros. В этом году Марта заработала около 341 тысячи долларов и занимает 67-е место в рейтинге WTA.

Лидером WTA по призовым остается Серена Уильямс, которая за свою карьеру на турнирах заработала около 94,5 миллиона.

Недавно Элина Свитолина также преодолела круглую отметку призовых.

Антон Кривенко
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Марта Костюк

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