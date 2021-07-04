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18-летняя Радукану – о выходе во вторую неделю Wimbledon: «Хочу показать, что я заслужила эту wild card»

Теннисистка выиграла 3 матча на британском Шлеме
Теннис Grand Slam
13:57
18-летняя Радукану – о выходе во вторую неделю Wimbledon: «Хочу показать, что я заслужила эту wild card»
Эмма Радукану / фото - БТУ

336-я ракетка мира Эмма Радукану пробилась во вторую неделю Wimbledon, получив wild card в основную сетку. 18-летняя британка поделилась эмоциями с пресс-службой турнира от выступлений на британском Шлеме.

О победе в третьем круге

 

«Я знала, что Сорана очень тяжелая соперница. Я очень её уважаю, она многого добилась на протяжении своей долгой карьеры. Помню, я смотрела ее матчи еще в детстве. Она продемонстрировала невероятную борьбу сегодня. Я вела 3:0 40-0, но затем она отыгралась, она лучше действовала в важных моментах и уверенно пробивала. Она тоже хотела победить, но только одна из нас могла это сделать сегодня. Я уверена, что в будущем мы ещё сыграем друг против друга. Я получила отличный опыт в сегодняшнем матче с ней». 

О родителях и кумирах в лице Симоны Халеп и Ли На

 

«Это такое совпадение, что я имею отношение к обеим странам и это мои любимые теннисистки (папа Радукану по происхождению румын, а мама - китаянка - прим.ред.). Это в какой-то мере помогает мне. Они обе из трудолюбивых стран. Мама всегда прививала мне дисциплину и уважение к другим людям. Родители были сегодня на матче. У них высокие ожидания по поводу меня и я всегда старалась им соответствовать. Надеюсь, они гордяться мной на этой неделе. Я буду продолжать в том же духе».

О wild card в основную сетку и мыслях о дальнейшем выступлении на турнире

 

«Я очень благодарна за wild card и хочу выжать максимум из этого, показать, что я заслужила ее. Огромное спасибо английскому клубу за поддержку, что они дали мне такой шанс выступить в основной сетке.

В каждом матче я про себя думаю: «Почему бы и нет». Например, сегодня я сказала: «Кто-то из нас выйдет во вторую неделю. Почему это не могу быть я? Как я уже говорила, я хочу задержаться на турнире как можно дольше. Я в восторге от своего пребывания здесь».

В следующем круге Эмма встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

19-летняя Марта Костюк из Киева не смогла обыграть вторую соперницу на травяном «мэйджоре».

Антон Кривенко
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