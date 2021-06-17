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20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле

Немец в трех сетах уступил французу
Теннис ATP
19:19
20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
Александр Зверев / Фото: Mathias Schulz / NOVENTI OPEN

Шестая ракетка мирового рейтинга Александр Зверев во втором круге турнира в Галле, Германия, проиграл Уго Умберу (31-й номер рейтинга ATP) 6:7 (4), 6:3, 3:6.

За почти два часа матча немец подал невероятные 20 эйсов и реализовал 1 из двух брейк-поинтов. Француз 10 раз подал навылет, совершил одну «двойную» и забрал один гейм на подаче соперника. Счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Умбера.

Напомним, что Роджер Федерер также не сумел преодолеть второй раунд турнира, проиграв подопечному Тони Надаля Феликсу Оже-Альяссиму.

Олег Шумейко-младший
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Александр Зверев Уго Умбер

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