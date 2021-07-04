Три украинца выступят на турнире АТР Challenger в Перудже

Кравченко, Сачко и Молчанов 5 июля начнут борьбу на грунте

Виталий Сачко / фото - БТУ

На турнире серии АТР Challenger в Перудже, Италия, выступят 3 украинца. Соревнования на грунтовом покрытии стартуют 5 июля.

303-й номер рейтинга АТР Виталий Сачко сыграет против второй ракетки турнира Андреем Мартином из Словакии (в рейтинге АТР № 111). В июне Сачко проиграл словаку в Казахстане. В парной сетке украинец выступит вместе со швейцарцем Домиником Штрикером.

509-я ракетка мира Георгий Кравченко второй раз в карьере сыграет в квалификации турнира АТР Challenger. В первом раунде отбора 20-летний украинец поборется против 7-го сеянного Артура Казо.

Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана получили второй номер посева и в первом круге сыграют против американского дуэта Роберта Хэлловэя и Алекса Лоусона.

35-летний Сергей Стаховский ранее оступился за шаг от финала турнира в Порту.

