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30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки

Калинина дебютирует в основе
Теннис Grand Slam
16:45
30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки
фото - БТУ

30 мая начнутся матчи основной сетки Roland Garros.

На грунтовые корта Парижа, Франция, в воскресенье выйдут 2 из 5 представительниц Украины.

Дебютантка французского шлема Ангелина Калинина откроет игровой день в 12:00 на 14-м корте против немки Анжелик Кербер.

Катерина Козлова также первым запуском в 12:00 сыграет против Айлы Томлянович из Австралии на 7-м корте.

Напомним, ранее Катарина Завацкая высказалась о своем 2-м кряду попадании в основу RG через квалификацию.

 

Антон Кривенко
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Ангелина Калинина Катерина Козлова

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