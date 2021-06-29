40-летняя Винус Уильямс на рекордном ТБШ прервала серию из 6 поражений

Теннисистка из США обыграла соперницу из Румынии

Винус Уильямс / фото - BBC

111-я ракетка планеты Винус Уильямс прервала серию из 6 поражений кряду. В первом круге Wimbledon, куда американка получила wild card, она обыграла Михаэлу Бузарнеску 7:5, 4:6, 6:3.

Отметим, что Винус с июне исполнится 41 год. Текущий травяной «мэйджор» стал 90-м турниром Большого шлема в карьере теннисистки. Это рекорд Открытой эры.

За выход в следующий круг старшая сестра Уильямс поборется с канадкой Онс Жабер.

Серена Уильямс ранее отказалась от выступлений на Олимпиаде.

