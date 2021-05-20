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419-я ракетка мира: «Мой уровень сейчас близок к Федереру»

Штрикер обыграл Чилича на турнире в Женеве
Теннис ATP
20 мая 21:05
419-я ракетка мира: «Мой уровень сейчас близок к Федереру»
Штрикер / фото - ATP

419-й номер рейтинга АТР Доминик Штефан Штрикер впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира АТР, обыграв Марина Чилича 7:6, 6:1.

После победы 18-летний швейцарский теннисист вспомнил тренировки с легендарным соотечественником Роджером Федерером. В комментарии пресс-службе АТР Штрикер заявил, что их уровни тенниса не так уж сильно отличаются.

«Он рассказал мне некоторые вещи, например, о том, как важна подача — это единственный удар в теннисе, который зависит только от тебя. Невозможно научиться ему сразу, поэтому я просто очень усердно работал над этим. Моя подача становится лучше, и я выигрываю на ней много очков.

Мы виделись здесь, в Женеве, и немного поговорили, просто поздоровались. Тут мы не практиковались, но много тренировались в начале года. Конечно, это помогает мне увидеть, насколько он хорош, и что я на самом деле близок к его уровню – может быть, не на его уровне, но я пытаюсь достичь этого. Моя игра становится лучше, и я пытаюсь достичь того уровня, на котором находятся лучшие теннисисты».

Напомним, Федерер покинул домашний турнир в Женеве после первого матча.

Антон Кривенко
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