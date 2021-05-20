419-я ракетка мира: «Мой уровень сейчас близок к Федереру»

Штрикер / фото - ATP

419-й номер рейтинга АТР Доминик Штефан Штрикер впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира АТР, обыграв Марина Чилича 7:6, 6:1.

После победы 18-летний швейцарский теннисист вспомнил тренировки с легендарным соотечественником Роджером Федерером. В комментарии пресс-службе АТР Штрикер заявил, что их уровни тенниса не так уж сильно отличаются.

Мы виделись здесь, в Женеве, и немного поговорили, просто поздоровались. Тут мы не практиковались, но много тренировались в начале года. Конечно, это помогает мне увидеть, насколько он хорош, и что я на самом деле близок к его уровню – может быть, не на его уровне, но я пытаюсь достичь этого. Моя игра становится лучше, и я пытаюсь достичь того уровня, на котором находятся лучшие теннисисты».