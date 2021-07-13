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5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду

Канадка не хочет рисковать из-за пандемии
Olympics Токио-2020
08:19
5-я ракетка мира пропустит Олимпиаду
Бьянка Андрееску / фото - Getty Images

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску приняла решение пропустить Олимпиаду-2020 в Токио, Япония. 5-я ракетка мира пообещала защищать цвета флага Канады на следующих Играх во Франции, однако сейчас она не хочет рисковать из-за коронавируса.

  «Всем моим замечательным поклонникам. Я хотела бы сообщить, что приняла очень трудное решение не участвовать в Олимпийских играх в Токио в конце этого месяца. Я мечтала представлять Канаду на Олимпийских играх с тех пор, как была маленькой девочкой, но со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, я знаю, что в глубине души это правильное решение, которое я должна принять для себя. Я с нетерпением жду возможности представлять Канаду в будущих матчах Кубка Федерации и участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже!» 

Антон Кривенко
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Бьянка Андрееску

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