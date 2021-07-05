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66-я ракетка мира неожиданно обыграла Киз и пробилась в дебютный четвертьфинал Wimbledon

В следующем раунде Виктория Голубич сыграет против Каролины Плишковой
Теннис Grand Slam
20:14
66-я ракетка мира неожиданно обыграла Киз и пробилась в дебютный четвертьфинал Wimbledon
Виктория Голубич / Фото: Tennis Majors

66-я ракетка мира Виктория Голубич обыграла 23-ю сеянную Мэдисон Киз в матче четвертого круга Wimbledon – 7:6(3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. За это время Голубич выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 8 эйсов, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

Голубич впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире серии Большого шлема. В прошлом ее лучший результат – третий круг на все том же Wimbledon.

В следующем раунде представительница Швейцарии сыграет против чешки Каролины Плишковой, которая ранее прошла одну из сенсаций турнира.

Сергей Остапенко
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Теги

Виктория Голубич Мэдисон Киз Wimbledon

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