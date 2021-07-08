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97-летний украинец Станиславский установил новый мировой рекорд

Теннисист принял участие в официальных соревнованиях
Теннис ATP
07:26
97-летний украинец Станиславский установил новый мировой рекорд
Леонид Станиславский / фото - БТУ

97-летний украинский теннисист Леонид Станиславский признан самым возрастным участником официальных соревнований по теннису.

Харьковчанин уже 30 лет занимается теннисом. При этом ветеран тренируется 3 раза в неделю, независимо от времени года. Станиславский является неизменным участником чемпионатов мира возрастной категории 85+. Спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+, участником международных турниров в США, Хорватии, Голландии.


Ранее на турнире ITF в Фолкенберге выступила 74-летняя теннисистка.

Антон Кривенко
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