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97-летний украинец Станиславский установил новый мировой рекорд
Теннисист принял участие в официальных соревнованиях
Леонид Станиславский / фото - БТУ
97-летний украинский теннисист Леонид Станиславский признан самым возрастным участником официальных соревнований по теннису.
Харьковчанин уже 30 лет занимается теннисом. При этом ветеран тренируется 3 раза в неделю, независимо от времени года. Станиславский является неизменным участником чемпионатов мира возрастной категории 85+. Спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+, участником международных турниров в США, Хорватии, Голландии.
Ранее на турнире ITF в Фолкенберге выступила 74-летняя теннисистка.
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