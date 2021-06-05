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Адвокат Сизиковой: «Яна свободна. Это был всего лишь разговор»

Российскую теннисистку выпустили из-под стражи
Теннис Grand Slam
07:36
Адвокат Сизиковой: «Яна свободна. Это был всего лишь разговор»
Яна Сизикова / Фото - eurosport
Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, Фредерик Бело, рассказал о ходе дела, которое было возбуждено относительно его клиентки.

«Она свободна. Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы ее удерживать под стражей еще 24 часа. Ей вернули паспорта… В отношение нее не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при ее освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть, в отношении нее нет ничего серьезного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции».


Напомним, Сизикова была задержана правоохранительными органами Франции после матча парного разряда на Roland Garros. Такие меры были связаны с предполагаемым участием россиянки в договорном матче. 
Источник: rsport.ria.ru Владимир Кириченко
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