Циципас не без проблем переиграл Иснера и вышел в 1/8 финала Roland Garros
Адвокат Сизиковой: «Яна свободна. Это был всего лишь разговор»
Российскую теннисистку выпустили из-под стражи
07:36
Яна Сизикова / Фото - eurosportАдвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, Фредерик Бело, рассказал о ходе дела, которое было возбуждено относительно его клиентки.
«Она свободна. Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы ее удерживать под стражей еще 24 часа. Ей вернули паспорта… В отношение нее не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при ее освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть, в отношении нее нет ничего серьезного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции».
Напомним, Сизикова была задержана правоохранительными органами Франции после матча парного разряда на Roland Garros. Такие меры были связаны с предполагаемым участием россиянки в договорном матче.
Комментарии 0