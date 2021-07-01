ATP и WTA назвали новую дату турнира в Индиан-Уэллсе

Также они отменили многие турниры в Китае и Японии





ATP и WTA сообщили об изменениях в графике сезона на осень.



На текущий момент известно, что турнир в Индиан-Уэллсе, который изначально должен был пройти в марте, пройдет 10-17 октября. При этом, организаторы сократили сетки из 96 до 56 человек.

В WTA объявили, что были отменены все осенние турниры WTA в Китае и Японии, кроме итогового в Шэньчжэне.

ATP отменила турнира в Пекине и Токио, но оставила Masters в Шанхае.

Также известно, что 23 августа начнется новый турнир WTA в Чикаго.

Напомним, ранее на турнире Wimbledon не осталось ни одного представителя Украины.