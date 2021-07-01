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Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon

Титулованная белоруска выбыла из борьбы за трофей британского «мэйджора»

Теннис Grand Slam
1 июля 22:10
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Виктория Азаренко / Фото - firstsportz
14-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко неожиданно уступила румынке Соране Кырсте со счетом 6:7(5), 6:3, 4:6 во втором раунде Wimbledon.

За 2 часа 18 минут матча Азаренко оформила девять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 45-й номер рейтинга WTA Кырстя трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. 

Ранее счет в личных встречах теннисисток был 3:0 в пользу Азаренко.

В следующем круге турнира в Великобритании Кырстя сыграет либо с чешкой Маркетой Вондроушовой, либо с британкой Эммой Радукану.

Ранее лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Анну Блинкову и вышла в третий круг Wimbledon. 
Владимир Кириченко
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Теги

Виктория Азаренко Сорана Кырстя Wimbledon

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