Матч Козловой против Азаренко перенесен
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Титулованная белоруска выбыла из борьбы за трофей британского «мэйджора»
1 июля 22:10
Виктория Азаренко / Фото - firstsportz14-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко неожиданно уступила румынке Соране Кырсте со счетом 6:7(5), 6:3, 4:6 во втором раунде Wimbledon.
За 2 часа 18 минут матча Азаренко оформила девять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 45-й номер рейтинга WTA Кырстя трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка.
Ранее счет в личных встречах теннисисток был 3:0 в пользу Азаренко.
В следующем круге турнира в Великобритании Кырстя сыграет либо с чешкой Маркетой Вондроушовой, либо с британкой Эммой Радукану.
Ранее лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Анну Блинкову и вышла в третий круг Wimbledon.
Комментарии 0