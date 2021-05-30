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Азаренко выбила Кузнецову в первом раунде Roland Garros
Белоруске понадобилось два часа и три сета
30 мая 23:02
Виктория Азаренко / фото - Tennis Now
16-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила россиянку Светлану Кузнецову в матче 1-го круга Roland Garros. Дуэль завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:3.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 2 минуты. Азаренко реализовала 7 брейкпоинтов из 16-и и выиграла 7 геймов на приеме, допустив целых 9 двойных ошибок. Кузнецова же активно выиграла 26 мячей, победила в 5-и геймах подряд, но совершила 5 «двойных».
Счет в очных встречах 7:4 в пользу Азаренко. Следующей соперницей белоруски станет Клара Таусон.
Напомним, Осаку оштрафовали за нежелание давать интервью после победы на старте Roland Garros.
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