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Бадоса назвала матч своей мечты

Испанка – в восторге от игры экс-первой ракетки мира
Теннис WTA
31 декабря 2021г. 11:00
Бадоса назвала матч своей мечты
Паула Бадоса / Фото - WTA
Восьмая ракетка мира, действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Паула Бадоса назвала имя теннисистки, с которой мечтает сыграть в официальном матче.

Цитирует испанку Punto de Break.

«Я бы с радостью сыграла с Халеп. Я очень ею восхищалась, мне нравится ее разносторонний игровой стиль. Не думаю, что мы похожи по игре, но меня очень привлекает ее стиль, он выходит далеко за рамки обороны или атаки. В ее игре есть и то, и другое, поэтому я бы с радостью с ней встретилась и посмотрела, как ей это удается».


Также Бадоса рассказала о своей мотивации перед стартом нового сезона.
Владимир Кириченко
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Паула Бадоса Симона Халеп

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