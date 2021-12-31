Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»
Бадоса назвала матч своей мечты
Испанка – в восторге от игры экс-первой ракетки мира
Паула Бадоса / Фото - WTAВосьмая ракетка мира, действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Паула Бадоса назвала имя теннисистки, с которой мечтает сыграть в официальном матче.
Цитирует испанку Punto de Break.
«Я бы с радостью сыграла с Халеп. Я очень ею восхищалась, мне нравится ее разносторонний игровой стиль. Не думаю, что мы похожи по игре, но меня очень привлекает ее стиль, он выходит далеко за рамки обороны или атаки. В ее игре есть и то, и другое, поэтому я бы с радостью с ней встретилась и посмотрела, как ей это удается».
Также Бадоса рассказала о своей мотивации перед стартом нового сезона.