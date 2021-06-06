Бадоса вышла в четвертьфинал Roland Garros

Пауле потребовалось три сета, чтобы обыграть Вондрусову





Паула Бадоса Хиберт / Фото: j48tennis.net

В четвертом круге Roland Garros Паула Бадоса Хиберт (WTA, 35) победила Маркету Вондрусову (WTA, 21) со счетом 6:4, 3:6, 6:2.



Матч продлился 112 минут, в течение которых девушки подали по два эйса. При этом Бадоса допустила три двойные ошибки против шести у соперницы.

Также Бадоса реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов против 3 из 9 у Вондрусовой.

В четвертьфинале Бадоса сыграет с Тамарой Зиданшек (WTA, 85).