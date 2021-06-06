Павлюченко обыграла Азаренко в четвертом круге Roland Garros
Бадоса вышла в четвертьфинал Roland Garros
Пауле потребовалось три сета, чтобы обыграть Вондрусову
6 июня 16:13
Паула Бадоса Хиберт / Фото: j48tennis.net
В четвертом круге Roland Garros Паула Бадоса Хиберт (WTA, 35) победила Маркету Вондрусову (WTA, 21) со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Матч продлился 112 минут, в течение которых девушки подали по два эйса. При этом Бадоса допустила три двойные ошибки против шести у соперницы.
Также Бадоса реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов против 3 из 9 у Вондрусовой.
В четвертьфинале Бадоса сыграет с Тамарой Зиданшек (WTA, 85).
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