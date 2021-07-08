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Бал триумфаторов Wimbledon отменен из-за коронавируса
Однако состоится фотосессия чемпионов турнира в Великобритании
16:35
Wimbledon / Фото - techradar.comОрганизаторы Wimbledon отменили бал чемпионов турнира, и триумфаторы, вероятнее всего, вернутся в отель и будут готовится к вылету домой.
Такое решение было принято в связи с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщает Evening Standard.
Титулованные теннисисты, такие как Энди Маррей, Серена Уильямс и Роджер Федерер, были постоянными участниками бала, который обычно проходил в Гилдхолле – бывшей резиденции лорд-мэра столицы Англии.
Чемпионы турнира «Большого шлема» этого года в мужском и женском одиночном разряде смогут принять участие в фотосессии на следующий день после финала, но не обязаны это делать.
Накануне украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в миксте на Wimbledon.
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