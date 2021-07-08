Бал триумфаторов Wimbledon отменен из-за коронавируса

Однако состоится фотосессия чемпионов турнира в Великобритании



Wimbledon / Фото - techradar.com

Организаторы Wimbledon отменили бал чемпионов турнира, и триумфаторы, вероятнее всего, вернутся в отель и будут готовится к вылету домой.Такое решение было принято в связи с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщаетТитулованные теннисисты, такие как, были постоянными участниками бала, который обычно проходил в Гилдхолле – бывшей резиденции лорд-мэра столицы Англии.Чемпионы турнира «Большого шлема» этого года в мужском и женском одиночном разряде смогут принять участие в фотосессии на следующий день после финала, но не обязаны это делать.Накануне украинская теннисистка