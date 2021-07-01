Свитолина впервые за три года проиграла так рано на турнирах серии Grand Slam
Барти: «Два года без травяных турниров были долгими. Я рада, что вернулась»
Лучшая теннисистка планеты – о выходе в третий раунд Wimbledon
18:59
Эшли Барти / Фото - diversebulletinПервая ракетка мира Эшли Барти поделилась эмоциями после победы над россиянкой Анной Блинковой во втором раунде Wimbledon со счетом 6:4, 6:3.
Цитирует Барти eurosportplayer.com.
«Для меня травяной теннис – это тема. Я бы хотела весь год играть на траве. Это традиционное покрытие, я его обожаю. И два года перерыва были долгими. Я рада, что вернулась. Мы потратили много времени, чтобы разобрать игру Блинковой. Она провела отличный матч, если бы несколько очков завершились иначе, матч мог бы получиться совсем другим. Я рада, что прошла дальше и получила еще одну возможность побороться».
Напомним, что на Wimbledon больше не осталось представителей Украины.
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