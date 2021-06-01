Барти не без проблем преодолела стартовый раунд на Roland Garros

Лучшая теннисистка планеты переиграла американку Перу





Эшли Барти / Фото - eurosport

Первая ракетка мира, австралийская теннисисткас большими трудностями переиграла американкув первом раунде Roland Garros со счетом 6:4, 3:6, 6:2.За 2 часа матча Барти оформила пять эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. В свою очередь, восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.После этой победы счет в личных встречах теннисисток стал 1:0 в пользу австралийки.Во втором круге Roland Garros Барти сыграет или с полькой, или с француженкойРанее украинка