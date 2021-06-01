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Барти не без проблем преодолела стартовый раунд на Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты переиграла американку Перу
17:35
Эшли Барти / Фото - eurosportПервая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти с большими трудностями переиграла американку Бернарду Пере в первом раунде Roland Garros со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
За 2 часа матча Барти оформила пять эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. В свою очередь, восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.
После этой победы счет в личных встречах теннисисток стал 1:0 в пользу австралийки.
Во втором круге Roland Garros Барти сыграет или с полькой Магдой Линетт, или с француженкой Хлоэ Паке.
Ранее украинка Элина Свитолина одержала победу в матче первого круга Roland Garros.
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