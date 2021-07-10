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Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»

Первая ракетка мира осуществила свою мечту
Теннис Grand Slam
22:27
Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Эшли Барти / Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на Wimbledon:

«У австралийцев такая богатая история в спорте. Шанс стать ее очень маленькой частью – это то, о чем я всегда мечтала, пытаюсь показать пример для молодых девушек и юношей, чтобы они поверили в свои силы. Возможность пережить это, усвоив все уроки на этом пути – одна из лучших частей моей жизни.

Выиграть Wimbledon, чтобы осуществить свою самую большую мечту, – это абсолютно невероятно. Звезды сошлись для меня в последние две недели. Wimbledon – это то место, где, по сути, родился теннис. Здесь все и началось. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний. Когда я играла здесь по юниорам, пережила просто невероятную неделю. И некоторые самые сложные моменты также были у меня на Wimbledon. Теперь все снова невероятно. Это знаковое, потрясающее место. Мне повезло многому здесь научиться».


После победы над Каролиной Плишковой Барти не сдерживала эмоций.

Видеообзор финального матча.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Эшли Барти Каролина Плишкова

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