Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»

Эшли Барти / Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на Wimbledon:

Выиграть Wimbledon, чтобы осуществить свою самую большую мечту, – это абсолютно невероятно. Звезды сошлись для меня в последние две недели. Wimbledon – это то место, где, по сути, родился теннис. Здесь все и началось. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний. Когда я играла здесь по юниорам, пережила просто невероятную неделю. И некоторые самые сложные моменты также были у меня на Wimbledon. Теперь все снова невероятно. Это знаковое, потрясающее место. Мне повезло многому здесь научиться».