Видеообзор первой победы Барти на Wimbledon
Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Первая ракетка мира осуществила свою мечту
22:27
Эшли Барти / Фото: пресс-служба турнира
Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на Wimbledon:
«У австралийцев такая богатая история в спорте. Шанс стать ее очень маленькой частью – это то, о чем я всегда мечтала, пытаюсь показать пример для молодых девушек и юношей, чтобы они поверили в свои силы. Возможность пережить это, усвоив все уроки на этом пути – одна из лучших частей моей жизни.
Выиграть Wimbledon, чтобы осуществить свою самую большую мечту, – это абсолютно невероятно. Звезды сошлись для меня в последние две недели. Wimbledon – это то место, где, по сути, родился теннис. Здесь все и началось. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний. Когда я играла здесь по юниорам, пережила просто невероятную неделю. И некоторые самые сложные моменты также были у меня на Wimbledon. Теперь все снова невероятно. Это знаковое, потрясающее место. Мне повезло многому здесь научиться».
После победы над Каролиной Плишковой Барти не сдерживала эмоций.
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