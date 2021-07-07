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Барти - о полуфинале Wimbledon против Кербер: «Приятно играть с человеком, который знает, как побеждать на этом турнире»

Австралийская теннисистка поделилась ожиданиями от встречи с немкой
Теннис Grand Slam
13:30
Барти - о полуфинале Wimbledon против Кербер: «Приятно играть с человеком, который знает, как побеждать на этом турнире»
Эшли Барти / фото - newsbytesapp.com

Первая ракетка мира Эшли Барти, вышедшая в полуфинал Wimbledon, рассказала wtatennis.com, что сейчас получает удовольствие от жизни.

«Это моя мечта. Мне очень повезло заниматься тем, что я люблю, о чем мечтала, будучи ребенком. Так что я могу быть только благодарна за то, что могу выходить здесь на корт и делать то, что люблю».

Также она поделилась ожиданиями от встречи с чемпионкой-2018 Анжелик Кербер.

«Энджи здесь рекордсменка, она много раз доходила до финала. Она одна из лучших на траве. Для меня матч против Кербер – невероятная возможность испытать себя.

Приятно играть с человеком, который чувствует себя комфортно на этих кортах и знает, как побеждать на этом турнире».

Анжелик Кербер без проблем вышла в свой очередной полуфинал Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Теги

Эшли Барти Анжелик Кербер Wimbledon

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