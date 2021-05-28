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Барти: «Общение с журналистами – часть нашей работы»
Первая ракетка мира высказалась о протесте Осаки
Эшли Барти / фото - Getty Images
Первая ракетка планеты Эшли Барти прокомментировала отказ 2-го номера рейтинга WTA Наоми Осаки от общения с журналистами на Roland Garros. Австралийка не разделяет позиции японки. Слова Барти приводит Tennis Now.
«На мой взгляд, общение с журналистами – это часть работы. Мы знаем, на что подписываемся, когда становимся профессионалами. Я не могу комментировать, что чувствует Наоми, или принятые ею решения.
Я воспринимаю все это немного иначе, но я не могу отвечать за других. Мне кажется, такие вопросы нужно адресовать лично Осаке, когда у вас появится такая возможность».
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