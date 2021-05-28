Барти: «Общение с журналистами – часть нашей работы»

Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка планеты Эшли Барти прокомментировала отказ 2-го номера рейтинга WTA Наоми Осаки от общения с журналистами на Roland Garros. Австралийка не разделяет позиции японки. Слова Барти приводит Tennis Now.

Я воспринимаю все это немного иначе, но я не могу отвечать за других. Мне кажется, такие вопросы нужно адресовать лично Осаке, когда у вас появится такая возможность».