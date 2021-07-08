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Барти: «Получить возможность сыграть в финале на Wimbledon, просто невероятно»

Лучшая теннисистка планеты – о победе над Кербер в 1/2 турнира в Великобритании
Теннис Grand Slam
22:52
Барти: «Получить возможность сыграть в финале на Wimbledon, просто невероятно»
Эшли Барти / Фото - trending24news.site
Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась эмоциями после победы над Анжелик Кербер (6:3, 7:6) и выхода в финал Wimbledon.

Цитирует Барти официальный сайт WTA.

«Это было невероятно. Момент облегчения, момент чистой радости. Я не знала, почувствую ли когда-нибудь нечто подобное. Получить возможность сыграть в финале здесь, на Wimbledon, просто невероятно. Сегодня мне было важно знать, что я могу использовать опыт двух предыдущих полуфиналов [«Больших шлемов»], и думаю, мне это удалось. Но Энжи – невероятный боец. Она настоящая чемпионка. Я знала, что сегодня должна показать свой лучший уровень, чтобы с ней побороться. Если честно, я не была уверена, произойдет ли это когда-нибудь. Думаю, нужно продолжать искать возможности. На «Уимблдоне» я получила потрясающий опыт. 10 лет назад я впервые приехала сюда юниоркой и многому научилась за ту неделю».


«Наверное, в 2018-м, 2019-м для меня были одни из самых сложных игровых недель. Поражения на этих двух турнирах чертовски многому меня научили. Зачастую больше всего растешь в самые мрачные времена. Думаю, именно поэтому этот турнир был так для меня важен. Я многому научилась благодаря своему опыту, хорошему, плохому, благодаря всему, из чего сумела извлечь урок».


В финале турнира в Великобритании Барти встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая в 1/2 переиграла Арину Соболенко.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Анжелик Кербер Wimbledon

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