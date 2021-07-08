Барти впервые вышла в финал Wimbledon. Видеообзор победы над Кербер
Барти: «Получить возможность сыграть в финале на Wimbledon, просто невероятно»
Лучшая теннисистка планеты – о победе над Кербер в 1/2 турнира в Великобритании
22:52
Эшли Барти / Фото - trending24news.siteПервая ракетка мира Эшли Барти поделилась эмоциями после победы над Анжелик Кербер (6:3, 7:6) и выхода в финал Wimbledon.
Цитирует Барти официальный сайт WTA.
«Это было невероятно. Момент облегчения, момент чистой радости. Я не знала, почувствую ли когда-нибудь нечто подобное. Получить возможность сыграть в финале здесь, на Wimbledon, просто невероятно. Сегодня мне было важно знать, что я могу использовать опыт двух предыдущих полуфиналов [«Больших шлемов»], и думаю, мне это удалось. Но Энжи – невероятный боец. Она настоящая чемпионка. Я знала, что сегодня должна показать свой лучший уровень, чтобы с ней побороться. Если честно, я не была уверена, произойдет ли это когда-нибудь. Думаю, нужно продолжать искать возможности. На «Уимблдоне» я получила потрясающий опыт. 10 лет назад я впервые приехала сюда юниоркой и многому научилась за ту неделю».
«Наверное, в 2018-м, 2019-м для меня были одни из самых сложных игровых недель. Поражения на этих двух турнирах чертовски многому меня научили. Зачастую больше всего растешь в самые мрачные времена. Думаю, именно поэтому этот турнир был так для меня важен. Я многому научилась благодаря своему опыту, хорошему, плохому, благодаря всему, из чего сумела извлечь урок».
В финале турнира в Великобритании Барти встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая в 1/2 переиграла Арину Соболенко.
Комментарии 0