Барти повторила достижение, которое держалось на протяжение 40 лет

Австралийка вышла в финал Wimbledon

Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в финал Wimbledon. За место в решающем матче теннисистка билась против представительницы Германии Анжелики Кербер.

Австралийка стала первой представительницей своей страны с 1980-го года, которая смогла пробиться в финал британского Шлема. Последней австралийкой, игравшей за трофей травяного «мейджора» была Ивонн Гулагонг 41 год назад.

В финале Барти сыграет против Каролины Плишковой. Смотрите трансляцию матча вместе с XSPORT 11 июля в 15:45.