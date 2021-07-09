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Барти повторила достижение, которое держалось на протяжение 40 лет

Австралийка вышла в финал Wimbledon
Теннис Grand Slam
16:04
Барти повторила достижение, которое держалось на протяжение 40 лет
Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в финал Wimbledon. За место в решающем матче теннисистка билась против представительницы Германии Анжелики Кербер.

Австралийка стала первой представительницей своей страны с 1980-го года, которая смогла пробиться в финал британского Шлема. Последней австралийкой, игравшей за трофей травяного «мейджора» была Ивонн Гулагонг 41 год назад.

В финале Барти сыграет против Каролины Плишковой. Смотрите трансляцию матча вместе с XSPORT 11 июля в 15:45.

Антон Кривенко
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Теги

Эшли Барти Каролина Плишкова

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