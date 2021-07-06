Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»

Эшли Барти / Фото: twitter.com/wta

Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти прокомментировала wtatennis.com победу над чемпионкой Roland Garros в четвертом круге Wimbledon:



Я просто хотела дать себе время, чтобы привыкнуть к матчу. Как только я почувствовала комфорт, я начала устанавливать свои правила в геймах.

Счастлива, что вышла в четвертьфинал. Теперь мне предстоит сделать еще один шаг. И я буду наслаждаться вне зависимости обстоятельств.