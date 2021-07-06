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Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»

Лидер мирового рейтинга за полуфинал сыграет с соотечественницей Томлянович
Теннис Grand Slam
14:34
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Эшли Барти / Фото: twitter.com/wta

Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти прокомментировала wtatennis.com победу над чемпионкой Roland Garros в четвертом круге Wimbledon:

В течение первых 20 минут игры с Крейчиковой мне не удавалось помешать ей показывать свою игру. Как только я смогла поставить ее в непростые условия, мне удалось перевернуть ход встречи (с 2:4 до 5:4).

Я просто хотела дать себе время, чтобы привыкнуть к матчу. Как только я почувствовала комфорт, я начала устанавливать свои правила в геймах.

Счастлива, что вышла в четвертьфинал. Теперь мне предстоит сделать еще один шаг. И я буду наслаждаться вне зависимости обстоятельств.

За местов полуфинале турнира Барти сыграет с соотечественницей Айлой Томлянович.

Олег Шумейко-младший
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Эшли Барти Барбора Крейчикова

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