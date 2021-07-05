Барти за полтора часа пробилась в четвертый круг Wimbledon и сыграет с чемпионкой Roland Garros
Барти: «Теннис Крейчиковой – головоломка для меня»
Первый номер рейтинга – о предстоящем матче 1/8 финала Wimbledon
14:31
Эшли Барти / Фото - skysportsПервая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Wimbledon с победительницей Roland Garros-2021 чешкой Барборой Крейчиковой.
Цитирует Барти Tennis World USA.
«Я много раз играла против нее в парном разряде, но никогда – в одиночном. Это будет новый опыт и новый вызов для нас обеих, и это заставит меня играть в свой лучший теннис. Мне не терпится попытаться составить общее представление о её теннисе, это немного похоже на головоломку. Честно говоря, я была не в лучшем состоянии для просмотра матчей в Париже и не видела большинства её игр, но перед матчем мы обязательно поговорим об этом с тренером и постараемся поработать над этим».
Напомним, в третьем раунде соревнований Барти уверенно переиграла Катержину Синякову.
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