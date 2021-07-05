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Барти: «Теннис Крейчиковой – головоломка для меня»

Первый номер рейтинга – о предстоящем матче 1/8 финала Wimbledon
Теннис Grand Slam
14:31
Барти: «Теннис Крейчиковой – головоломка для меня»
Эшли Барти / Фото - skysports
Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Wimbledon с победительницей Roland Garros-2021 чешкой Барборой Крейчиковой.

Цитирует Барти Tennis World USA.

«Я много раз играла против нее в парном разряде, но никогда – в одиночном. Это будет новый опыт и новый вызов для нас обеих, и это заставит меня играть в свой лучший теннис. Мне не терпится попытаться составить общее представление о её теннисе, это немного похоже на головоломку. Честно говоря, я была не в лучшем состоянии для просмотра матчей в Париже и не видела большинства её игр, но перед матчем мы обязательно поговорим об этом с тренером и постараемся поработать над этим».


Напомним, в третьем раунде соревнований Барти уверенно переиграла Катержину Синякову.


Владимир Кириченко
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Эшли Барти Барбара Крейчикова Wimbledon

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