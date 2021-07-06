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Барти устроила разгром Томлянович и вышла в полуфинал Wimbledon. Кербер – на очереди

Лучшая теннисистка планеты отдала своей визави лишь 4 гейма


Теннис Grand Slam
20:12
Барти устроила разгром Томлянович и вышла в полуфинал Wimbledon. Кербер – на очереди
Эшли Барти / Фото - eurosport
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно переиграла свою соотечественницу Айлу Томлянович в четвертьфинале Wimbledon со счетом 6:1, 6:3.

За чуть более часа матча Барти оформила четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, 75-й номер рейтинга WTA Томлянович дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале турнира в Великобритании Барти встретится с немкой Анжелик Кербер, которая ранее переиграла чешку Каролину Мухову.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Wimbledon Айла Томлянович

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