Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Барти устроила разгром Томлянович и вышла в полуфинал Wimbledon. Кербер – на очереди
Лучшая теннисистка планеты отдала своей визави лишь 4 гейма
20:12
Эшли Барти / Фото - eurosportПервая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно переиграла свою соотечественницу Айлу Томлянович в четвертьфинале Wimbledon со счетом 6:1, 6:3.
За чуть более часа матча Барти оформила четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, 75-й номер рейтинга WTA Томлянович дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В полуфинале турнира в Великобритании Барти встретится с немкой Анжелик Кербер, которая ранее переиграла чешку Каролину Мухову.
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