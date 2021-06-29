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Барти, уступив 1 сет, обыграла Суарес-Наварро на старте Wimbledon
Испанка провела лишь 2-й матч в 2021 году
19:14
Эшли Барти / фото - WTA
Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла Карлу Суарес-Наварро в первом кругу Wimbledon. Теннисистки провели на корте 1 час и 46 минут и завершили встречу со счетом 6:1, 6:7, 6:1.
Австралийка оформила 13 эйсов и трижды ошиблась на подача. Испанка была безошибочна на подачах, но также не оформила ни одного эйса, реализовав 1 шанс на брейк из 4.
Напомним, что Карла провела лишь 2-й матч в 2021 году.Ранее теннисистка боролась с раком.
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