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Барти в первом круге вылетела из Олимпийских игр

Сильнейшая в мире теннисистка ничего не показала в матче с менее рейтинговой соперницей

Olympics Токио-2020
25 июля 14:35
Барти в первом круге вылетела из Олимпийских игр
Эшли Барти / Фото:eurosport

В первом круге олимпийского турнира по теннису в Токио первая ракетка мира Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 3:6.

Матч продлился 95 минут, в течение которых Барти подала четыре эйса против ноля у соперницы. При этом, у Эшли было две двойные ошибки, тогда как у Соррибес-Тормо всего одна.

Также Барти реализовала два из девяти брейк-пойнтов против пяти из девяти у испанки.

Во втором круге Соррибес-Тормо сыграет против Фионы Ферро.

Напомним, ранее стало известно, кто сыграет с Элиной Свитолиной во втором круге.

Карен Агабекян
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