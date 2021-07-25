Барти в первом круге вылетела из Олимпийских игр

Сильнейшая в мире теннисистка ничего не показала в матче с менее рейтинговой соперницей





Эшли Барти / Фото:eurosport

В первом круге олимпийского турнира по теннису в Токио первая ракетка мира Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 3:6.



Матч продлился 95 минут, в течение которых Барти подала четыре эйса против ноля у соперницы. При этом, у Эшли было две двойные ошибки, тогда как у Соррибес-Тормо всего одна.

Также Барти реализовала два из девяти брейк-пойнтов против пяти из девяти у испанки.

Во втором круге Соррибес-Тормо сыграет против Фионы Ферро.

Напомним, ранее стало известно, кто сыграет с Элиной Свитолиной во втором круге.