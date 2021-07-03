Барти за полтора часа пробилась в четвертый круг Wimbledon и сыграет с чемпионкой Roland Garros

Первая ракетка мира одолела Катержину Синякову

Эшли Барти / Фото: Sky Sports

Первая ракетка мира Эшли Барти пробилась в четвертый круг Wimbledon, обыграв 64-ю ракетку мира Катержину Синякову – 6:3, 7:5.

За 1 час и 34 минуты Барти выполнила 6 подач навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 2 гейма на приеме.

В четвертом раунде Барти сыграет против чемпионки Roland Garros Барборы Крейчиковой. Также четвертый раунд – это лучший результат австралийки на Wimbledon.

Напомним, во вторую неделю британского Шлема пробилась Анжелик Кербер.