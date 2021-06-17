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Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Во втором раунде грузин разобрал Риндеркнеха
Теннис ATP
21:45
Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Николоз Басилашвили / Фото - eurosport
30-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили переиграл француза Артура Риндеркнеха во втором раунде турнира в Галле (Швейцария) со счетом 6:2, 7:5.

За чуть менее полтора часа матча Басилашвили реализовал четыре брейк-пойнта и выполнил один эйс, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 119-й номер рейтинга АТР Риндеркнех один раз взял подачу соперника, оформил 12 эйсов и одну двойную ошибку. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

В 1/4 финала турнира Noventi Open Басилашвили встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

Ранее немец Александр Зверев во втором круге турнира в Галле проиграл французу Уго Умберу.
Владимир Кириченко
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Теги

Николоз Басилашвили Галле (ATP)

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