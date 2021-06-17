Басилашвили выиграл второй трофей в сезоне
Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Во втором раунде грузин разобрал Риндеркнеха
Николоз Басилашвили / Фото - eurosport30-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили переиграл француза Артура Риндеркнеха во втором раунде турнира в Галле (Швейцария) со счетом 6:2, 7:5.
За чуть менее полтора часа матча Басилашвили реализовал четыре брейк-пойнта и выполнил один эйс, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 119-й номер рейтинга АТР Риндеркнех один раз взял подачу соперника, оформил 12 эйсов и одну двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В 1/4 финала турнира Noventi Open Басилашвили встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.
Ранее немец Александр Зверев во втором круге турнира в Галле проиграл французу Уго Умберу.