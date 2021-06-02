Баутиста-Агут неожиданно покинул Roland Garros, проиграв 150-й ракетке мира

Швейцарец Лааксонен справился с Роберто за 4 сета

Роберто Баутиста-Агут / фото - Getty Images

11-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут покинул Roland Garros. Во втором круге французского Шлема испанец неожиданно проиграл Генри Лааксонену 3:6, 6:2, 3:6, 2:6.

Швейцарец на протяжении матча длинною в 2 часа и 25 минут подал навылет 9 раз, при 4 двойных ошибках. У Роберто в активе 4 эйса и 3 реализованных шанса на брейк из 9.

29-летний Лааксонен в следующем кругу встретится против победителя пары Кея Нишикори и Карена Хачанова. 150-й номер рейтинга АТР впервые в карьере сыграет в 1/16 финала ТБШ.

Ранее Открытый чемпионат Франции покинул Андрей Рублев.