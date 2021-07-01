Баутиста-Агут сенсационно уступил Корде на старте турнира в Галле
Баутиста-Агут в сумасшедшем поединке на Wimbledon одолел Кецмановича
Теннисисты провели на корте чуть менее 4-х часов
16:18
Роберто Баутиста-Агут / Фото - BBC10-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, во втором раунде Wimbledon в невероятном поединке с большими усилиями переиграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:3, 6:7, 3:6, 6:3.
За 3 часа 32 минуты матча Баутиста-Агут оформил девять эйсов и семь брейков, ошибившись при подаче пять раз. В свою. очередь, 49-й номер рейтинга АТР Кечманович десять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.
Отметим, что счет в личных встречах теннисистов стал 3:0 в пользу испанца.
В третьем круге турнира в Великобритании Баутиста-Агут встретится с немцем Домиником Кепфером.
Ранее немецкий теннисист Александр Зверев во втором раунде Wimbledon уверенно переиграл американца Тенниса Сандгрена.