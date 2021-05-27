Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
Легендарный немец рассказал о своем отношении к сербу
Борис Беккер / фото - Asklepios
Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о своем отношении к действующему лидеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу. Цитирует Беккера BBC.
«Я всегда считал Новака милым. Сказал бы, что у него две личности: на корте Джокович – машина, которая все сделать для победы.
А вне тенниса это мягкий человек, который любит свою семью и занимается благотворительностью. Он готов отдать последнюю рубашку незнакомому человеку».
Напомним, АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича.
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